Экспериментальная разметка появилась на трассе М-12 "Восток"

Компания "Автодор" объявила о том, что экспериментальная разметка "Держи дистанцию" появилась на обходе Набережных Челнов и Нижнекамска трассы М-12 "Восток".

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Уточняется, что сегодня такая разметка нанесена уже почти на 60 участках скоростных трасс М-11 "Нева", М-12 "Восток" и М-4 "Дон".

Разметка представляет собой серию шевронов - специальных V-образных символов на проезжей части, которые помогают водителям визуально оценивать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

На двухкилометровом участке, где ранее фиксировались ДТП, связанные с несоблюдением безопасной дистанции, шевроны размещены с интервалом 55 метров. Ориентируясь на них, водители могут проще контролировать расстояние между автомобилями и своевременно реагировать на изменения дорожной обстановки.

В компании добавили, что комплекс мероприятий по повышению безопасности на данном участке не ограничился только новой разметкой. В местах возможного выхода диких животных на проезжую часть дополнительно установлены 12 предупреждающих дорожных знаков "Дикие животные". Они размещены за 150-300 метров до потенциально опасных зон и призваны заблаговременно предупредить автомобилистов о необходимости снизить скорость и повысить внимание.

Еще одним инструментом повышения безопасности стали поперечные шумовые полосы, которые появились на 870-м и 975-м километрах трассы М-12 "Восток" в Татарстане. Такая разметка создает вибрационный и звуковой эффект при проезде автомобиля, привлекает внимание водителя и способствует снижению скорости на участках с повышенным риском возникновения ДТП.

Ранее "РГ" сообщала, что "Автодор" завершил подготовку трассы М-4 "Дон" к летнему курортному сезону.