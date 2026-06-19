Нижегородские братья-водители мусоровозов рассказали о своей работе

В Нижнем Новгороде уже больше двух десятилетий два брата Сергей и Алексей Глотовы работают водителями регионального оператора "Нижэкология-НН" и управляют 15-тонными мусоровозами. В честь Всемирного дня работника сферы обращения с отходами они рассказали о нюансах своей непростой профессии Pravda-nn.ru.

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Труд работников сферы вывоза отходов далеко не всегда заметен, но его значимость сложно переоценить. Алексей отмечает, что далеко не каждый согласится изо дня в день иметь дело с большими объемами мусора и заниматься его погрузкой. Работа не отличается привлекательностью, однако она жизненно необходима: без регулярного вывоза контейнерные площадки стремительно превратились бы в стихийные свалки.

Всего автопарк "Нижэкология-НН" насчитывает 170 мусоровозов, которые ежедневно задействованы в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Володарске. Объем собираемых отходов достигает 2,2 тысячи тонн в сутки.

По словам Алексея, масштабы отходов особенно поражают на мусоросортировочном заводе - именно там становится по-настоящему ясно, какое количество мусора ежедневно производит город. Немало удивления вызывает и тот факт, что люди нередко выбрасывают даже новые вещи: от одежды и бытовой техники до различных гаджетов.

Среди находок сотрудников регоператора - исправный телевизор, виниловый проигрыватель, фотоаппараты, новый медицинский многотомник и многое другое. Среди них попадаются и вредные для окружающей среды предметы: батарейки, ртутные лампы, градусники, шприцы. Поэтому водителям приходится проявлять максимальную осторожность.

Сергей и Алексей пришли в профессию в 2002 и 2004 годах. Любовь к вождению у братьев зародилась еще в детстве: они равнялись на отца, который работал трактористом. Сергей вспоминает, что раньше управление мусоровозом с боковой загрузкой требовало работы с большим количеством рычагов, тогда как современные машины значительно проще в эксплуатации - достаточно оперировать всего тремя рычагами, это заметно облегчило труд водителей.

Разумеется, работа не обходится без непредвиденных сложностей. На маршруте могут возникнуть разные неполадки - от заклинивания гидравлической установки до повреждения шланга. Некоторые неисправности водители сами устраняют, а с некоторыми возвращаются на базу, где ремонтом занимаются квалифицированные мастера. При этом ни одна поломка не должна стать причиной срыва вывоза отходов. Если машина выходит из строя, то предоставляют другой автомобиль либо водитель ждет окончания ремонта и снова отправляется на маршрут. Как подчеркивает Сергей, его путевой лист включает 2010 контейнерных площадок, и покинуть линию он может только после того, как объедет их все.

Рабочий день у братьев начинается с осмотра транспортного средства, прохождения медосмотра и получения путевого листа. Каждый водитель досконально знает свой маршрут, учитывает типичные пробки и особенности застройки.

Братья обслуживают Автозаводский район, где встречаются дворы с десятками подъездов (даже есть двор со 102). Чтобы успешно маневрировать, водители зачастую заезжают в тупиковые дворы задним ходом. Но особая сложность - работа зимой. Порой расстояние между мусоровозом и припаркованными машинами сокращается до пяти сантиметров с каждой стороны. Дополнительную угрозу создает необходимость заезда на скользкий бордюр - машину может занести, что может привести к ДТП. В подобных ситуациях водители информируют диспетчера о невозможности выполнить заезд, фотографируют ситуацию и покидают проблемный двор.

По мнению братьев, их деятельность лишь отчасти можно сопоставить с работой дальнобойщиков. Они считают, что труд водителя мусоровоза стабильнее: как правило, смена завершается к 15:00, что дает возможность уделять больше времени семье.

При этом братья признают, что в их карьере бывали периоды, когда возникало желание поменять профессию. Среди причин - непростое взаимодействие с другими водителями на дороге, тяжелый физический труд и эмоциональное напряжение. Нередко возникают трудности и при работе с контейнерами. Бывает, что его никак не удается выкатить, а внутри оказывается все подряд - от кирпичей и веток до мешков и пакетов с мусором. Это способно повредить погрузочный механизм, при этом ответственность за вывоз подобных отходов лежит на управляющих компаниях или ТСЖ.

Представители регионального оператора регулярно напоминают, что поддержание порядка на контейнерных площадках - задача не только сотрудников службы вывоза, но и самих жителей. Братья отмечают, что нередко сталкиваются с ситуацией, когда контейнеры остаются полупустыми, а рядом образуются навалы мусора, ведь некоторые горожане привыкли оставлять мусор прямо на земле.

Тем не менее братья стараются не концентрироваться на трудностях, а находить способы отвлечься и восстановить силы. Им помогают отдых в деревне в Богородском районе и рыбалка. Кроме того, водители спецтехники ежегодно совершенствуют свои навыки, принимая участие в конкурсе профессионального мастерства. В рамках состязания им предстоит преодолеть полосу препятствий: выполнить проезд по "змейке", проехать через тоннель, припарковаться в гараже, а также продемонстрировать навыки загрузки отходов на различных видах спецтехники. Этот конкурс получил признание на федеральном уровне: "Нижэкология-НН" вошло в число финалистов премии "Зеленая премия", учрежденной Российским экологическим оператором.