Lego построила Koenigsegg из 327 тысяч деталей и разогнала его до 111 км/ч

Компания Lego представила в социальной сети полноразмерную копию гиперкара Koenigsegg Sadair’s Spear, собранную почти из 327 тысяч элементов серии Technic. Проект стал самым быстрым среди всех полноразмерных моделей, когда-либо созданных датским производителем.

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Модель получила металлическое шасси, каркас безопасности стандарта ФИА, настоящие колёса Koenigsegg с шинами «Пирелли», рабочую подвеску и тормоза. Вместо оригинального 1603-сильного двигателя V8 автомобиль оснащён электромотором, приводящим задние колёса.

«Это была самая сложная сборка из всех автомобилей Lego Technic, выполненная за минимальный срок. В техническом задании требовалось создать автомобиль, способный развивать очень высокую скорость, поэтому мы поставили перед собой цель — 100 км/ч. Мы начали обсуждать этот проект прошлым летом, но по-настоящему приступили к работе только в октябре. Весь проект занял семь с половиной месяцев. Ещё одним требованием было внедрение знаменитого режима Ghost Mode от Koenigsegg, поэтому это первый случай, когда мы использовали столько открывающихся панелей кузова в полноразмерной модели. Это уже не просто модель — это полноценный автомобиль. Части передних фар — это маленькие козырьки с кораблей из «Звёздных войн». В задних фарах использованы окна домов или поездов. Стоп-сигналы — это аварийные огни с полицейских машин. Мы использовали часть колёсного арка для изогнутого участка выхлопной трубы, а на тормозных суппортах установлена ещё одна колёсная арка из нашего набора C8 Corvette», — сказал дизайнер Lego Любор Зелинка.

Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале LEGO.

Во время испытаний полноразмерный Lego-Koenigsegg разогнался до 111 км/ч, установив новый рекорд скорости для подобных проектов компании.