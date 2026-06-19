У Volkswagen есть рычаги для выхода из кризиса

Руководители Volkswagen считают, что существование концерна находится под угрозой. Все девять участников корпоративного опроса сошлись в том, что прежняя устойчивая бизнес-модель Volkswagen больше не работает. 6 из 9 опрошенных охарактеризовали ситуацию как "угрозу существованию" компании, еще трое оценили положение как "напряженное". Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев назвал "Российской газете" в связи с этим ряд моментов, которые, по его мнению, могут вызывать обеспокоенность руководителей немецкого концерна.

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"Volkswagen, как и многие традиционные автопроизводители, оказался под сильным давлением со стороны Tesla и новых китайских игроков, которые быстрее и эффективнее осваивают рынок электромобилей. Программы электрификации VW были долгосрочными, и пока они не приносят ожидаемых темпов роста и прибыльности. Также Volkswagen столкнулся с проблемами в разработке собственного программного обеспечения, что привело к задержкам в выпуске новых моделей и снижению их качества", - заявил эксперт "Российской газете".

Еще одна причина, по мнению Толкачева, - это внутренние проблемы.

"Концерн владеет множеством брендов, каждый со своей стратегией и позиционированием. Управление таким портфелем и его оптимизация - сложная задача, которая может тормозить принятие решений и повышать издержки. Концерну приходится инвестировать огромные средства в переоборудование заводов, разработку новых платформ и батарей. Есть также и геополитические и макроэкономические факторы. Рост цен на сырье, материалы (особенно литий, кобальт для батарей) и энергию увеличивает себестоимость производства", - отметил Толкачев.

Впрочем, уверен специалист, у Volkswagen есть сильные стороны, которые могут помочь ему преодолеть трудности. "Volkswagen - один из крупнейших автопроизводителей в мире с огромными производственными мощностями, развитой дилерской сетью и сильным финансовым положением, хотя и с растущим долгом. Это позволяет ему инвестировать миллиарды в новые технологии. Концерн также работает над диверсификацией бизнеса, включая инвестиции в новые направления (например, разработка собственных батарей, развитие сервисов)", - заметил Толкачев.

В целом, резюмировал специалист, Volkswagen находится в критической фазе трансформации.