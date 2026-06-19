Обновленный электрокар Mitsubishi eK X EV больше не «кроссовер»

Компания Mitsubishi представила обновленный электрический кей-кар eK X EV. Модель получила собственное «лицо», также было улучшено оснащение. Технику реформы не затронули.

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Маленький электрический хэтчбек eK X EV (он же eK Cross EV) в гамме Mitsubishi появился в 2022 году, он дебютировал одновременно с родственным полностью «зеленым» кей-каром Nissan Sakura. «Электрички», напомним, созданы на базе кросс-хэтча Mitsubishi eK X и стандартной пятидверки Nissan Dayz, имеющих ДВС. Компания Nissan обновила Sakura в апреле текущего года, теперь же рестайлингу подвергли и электрохэтч Mitsubishi.

Если ниссановский электрокар изначально имел оригинальный облик, то eK X EV внешне почти повторял бензинового брата. Однако после модернизации электрический компакт Mitsubishi не только обрел собственное «лицо», но и вообще ушел от «кроссоверного» имиджа, превратившись в ситикар.

С передней части убрали все массивные хромированные детали, включая вставки, образующие фирменный для марки «икс». Нет больше и неокрашенного пластикового обвеса по периметру кузова. Бамперы – новые. Отдельные секции дневных ходовых огней теперь объединяет узкая черная плашка, на которой красуются уменьшенная эмблема Mitsubishi и множество светящихся «точек». Ниже – гладкая панель, а под ней отныне узкая же «прорезь». Еще заменили противотуманки. Наконец, расширена палитра цветов кузова и пересмотрен дизайн дисков.

В салоне в нижней части передней панели установили розетку на 100 В, к которой можно подключать сторонние приборы (например, бытовую технику). В топовой комплектации вдобавок появились дополнительные USB-разъемы. А подогрев руля и передних кресел теперь есть и в «средней» версии (прежде были положены только самому дорогому электрокару). Список оборудования также пополнила система оповещения о «забытых» пассажирах на заднем сиденье (и вещах).

Техника прежняя. Mitsubishi eK X EV предложен с единственным 64-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 20 кВт*ч. Запас хода – 180 км по циклу WLTC.

В Японии уже принимают заказы на обновленный электрокар Mitsubishi eK X EV. Его цена варьируется от 2 446 400 до 3 214 200 йен, что эквивалентно примерно 1,17 млн – 1,5 млн рублей по текущему курсу.

Между тем сегодня в Японии также представили «традиционный» посвежевший кей-кар Honda N-Box.