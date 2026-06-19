Депутат предложил разрешить использование электромобилей в такси

Зампред Комитета ГД по контролю Георгий Камнев (КПРФ) предложил разрешить использование электромобилей в сфере таксомоторных перевозок в России, отметив, что данная мера направлена не только на обновление автопарка, но и на влияние на топливный рынок в условиях внешнего давления. Камнев сообщил, что он совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым предложил отменить требование об обязательной локализации производства автомобилей в России для электромобилей.

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Это позволит стимулировать их [электромобилей] более широкое использование, расширит пул марок транспортных средств, которые будут допущены к рынку таксоперевозок, сделав их доступнее для населения, а также снизит потребление бензина в стране. Такой подход исключит дефицит топлива и остановит рост цен на топливо. Сейчас это особенно актуально из-за международных санкций и атак на объекты энергетического комплекса, цитирует Камнева NEWS.ru.

Кроме того, депутат добавил, что было подготовлено обращение в Правительство РФ с предложением отменить утильсбор на ввозимые в страну электромобили. Он отметил, что это решение сделает электромобили более доступными и будет способствовать выбору автомобилей, которые не наносят вреда экологии.

Ранее в Госдуме предложили оснастить 5 % парковочных мест зарядками для электромобилей.