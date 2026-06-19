На Дону контролировать перегруз тяжелого транспорта будут с помощью ИИ

Каждый автомобиль, как и человек, уникален и неповторим. Этот принцип лег в основу разработки с применением ИИ, которая позволит выявлять перегруженные фуры на ростовских трассах. Обычными методами это сделать сложно.

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Летние пробки в сторону моря по трассе М-4 "Дон" напомнили о давней проблеме внеплановых ремонтов дороги из-за тяжелого транспорта, который идет со значительным перегрузом и разрушает дорожное полотно. В Ростовской области создана дорогостоящая система автоматического весового контроля стоимостью около миллиарда рублей. Но она не работает в полной мере из-за нечистых на руку владельцев транспорта, которые скрывают номера от камер фиксации. Но теперь эту лазейку, похоже, прикроют.

Система контроля за перегрузом нуждается в серьезной доработке, признали в правительстве Ростовской области. Транспортные артерии региона, в том числе ключевая транзитная из Москвы на юг, федеральная трасса М-4 "Дон", разрушаются под воздействием тяжелых большегрузов, значительно превышающих предусмотренную законодательством загрузку.

"В летний период асфальтовое покрытие испытывает особую нагрузку из-за высоких температур. Перегруженные грузовые автомобили наносят значительный ущерб дорожному полотну, приводят его в ненормативное состояние", - пояснила заместитель губернатора - министр транспорта Алена Беликова.

Стоит добавить, что перегруз транспорта не только разрушает дорогу, но и влияет на безопасность всех участников движения. Такие фуры хуже тормозят, медленнее маневрируют, сильнее раскачиваются и быстрее теряют управляемость.

Сегодня нейросети могут идентифицировать транспорт по элементам тюнинга, повреждениям кузова и даже по предметам в салоне

По словам Беликовой, часть перевозчиков напрямую нарушают законодательство и намеренно скрывают государственные регистрационные знаки своих машин.

"Это делает невозможным идентификацию автомобиля на пунктах весогабаритного контроля и - как следствие - позволяет избежать ответственности за перегруз", - говорит Алена Беликова.

Сейчас министерство транспорта совместно с региональным центром безопасности дорожного движения приступило к внедрению системы, способной распознавать госномера даже в тех случаях, когда они намеренно скрыты или их считывание затруднено. Использование современных технологий позволит фиксировать все нарушения, независимо от попыток скрыть номер.

Нарушение правил весогабаритного контроля и умышленное сокрытие номеров влекут за собой серьезные административные штрафы.

В ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО" отмечают, что современные нейросети способны идентифицировать транспорт не только по госномеру, но и по внешним особенностям: по марке автомобиля, элементам тюнинга и оформления, повреждениям кузова и даже по предметам в салоне и за лобовым стеклом. "Портрет" автомобиля формируется по десяткам признаков и сличается с его госномером, который был доступен на других участках трассы в тот момент, когда не был закрыт.

Такие системы распознавания скрытых номеров уже используются в тестовом режиме в ряде регионов РФ. В частности, о том, что дорожные камеры начнут фиксировать автомобили со скрытыми номерами, в 2024 году объявил Ространснадзор. По сообщению ведомства, для этого была разработана технология с использованием ИИ. Где конкретно будут размещены такие комплексы, ведомство не сообщило, уточнив, что тестовое использование запланировано в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском округах. По итогам пилотного проекта Ространснадзор пообещал определить технические требования к камерам, а также условия их размещения.

Мгновенного эффекта ждать не стоит, однако косвенное влияние может быть заметным, отмечают в "ОКО": меньше перегруза - более однородный и предсказуемый поток.