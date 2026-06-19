За лето в Подмосковье обновят 155 трасс

Летом в Московской области обновят свыше 1,1 тысячи километров дорог, причем 140 километров из них отремонтируют капитально. Такими планами поделился губернатор региона Андрей Воробьев.

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Значительная часть дорожных работ, по его словам, затронет Коломну, Волоколамск, Луховицы, Егорьевск, Ступино и ряд других населенных пунктов, при этом особый акцент будет сделан на центральных улицах городов.

"Мы решили, что модернизация должна быть комплексной, то есть не только дорожного покрытия проезжей части, но также тротуара, остановочных павильонов и других элементов", - пояснил глава региона.

Общая протяженность дорожной сети Подмосковья - 45 тысяч километров. В эту цифру входят федеральные, региональные и муниципальные объекты. За их обслуживание отвечают свыше 4,6 тысячи специалистов и более 7,1 тысячи единиц специальной техники.

Программа ремонта формировалась на протяжении года, при ее разработке учитывали итоги обследований дорог, обращения граждан, интенсивность трафика и нагрузку в часы пик. В региональной сети уже завершили ремонт 23 дорог, еще на 47 ведется ремонт. В общей сложности планируется обновить 155 дорог.

В рамках комплексного ремонта центральных городских улиц заменят автопавильоны, обустроят заездные карманы для общественного транспорта и пешеходные переходы, приведут в порядок тротуары, заменят водопропускные трубы и дорожные знаки.

В регионе перешли на автоматизированное выявление дорожных ям с применением искусственного интеллекта

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что работы по программе текущего года идут с опережением графика.

"Наша задача - завершить текущий ремонт дорог до 1 августа, а капитальный - до 1 сентября. Помимо региональной и муниципальной сети также обновляем федеральные дороги. Отремонтируем 13 объектов общей протяженностью более 200 километров, - сообщил он. - Что касается капитального ремонта, в 2026-м обновим на региональных дорогах 31 объект, из которых 20 - мосты, а также более 200 участков на муниципальных. Большой акцент на проселочных дорогах - отремонтируем 83 километра".

Кстати, с июня в Подмосковье полностью перешли на автоматизированное выявление дорожных ям с применением искусственного интеллекта. Ранее специалист тратил около пяти минут на ручное обследование и фиксацию каждой ямы, а плановые объезды дорог проводились примерно раз в месяц. Сейчас же "умные" камеры, которыми оборудованы автомобили, фиксируют дефекты прямо в процессе движения, а полное обследование дорожной сети выполняется каждые 10 дней.

Кстати

В Подмосковье завершился масштабный ремонт дорожных ограждений - работы провели специалисты "Мосавтодора" в десяти муниципальных и городских округах. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона, были отремонтированы перильные, барьерные и тросовые конструкции на региональных дорогах - как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Среди ключевых локаций - проспект Ракетостроителей в Долгопрудном, улица Центральная в Щелково, улица Станционная в Королеве и улица Юбилейная в Истре. Помимо этого, специалисты привели в порядок ограждения в селе Речицы Раменского округа, в деревне Марфино Одинцовского округа и в других населенных пунктах.