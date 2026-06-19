Глава Volkswagen подтвердил планы сокращения 50 тыс. сотрудников

Глава Volkswagen Оливер Блюме подтвердил планы сокращения 50 тыс. сотрудников на немецких предприятиях концерна к 2030 году.

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О планах сокращений говорится в письме Блюме акционерам. Как следует из документа, акция коснется премиальных брендов Audi и Porsche, а также дочерней компании Volkswagen по разработке программного обеспечения Cariad.

Непопулярное решение принято на фоне снижения прибыли компании, которое произошло из-за пошлин США, давления в Китае и неудач с электромобилями, говорят эксперты, опрошенные агентством DPA.

Только в рамках основного бренда - марки Volkswagen - под сокращение попадают 35 тыс. позиций. Численность персонала компании к концу 2026 года уменьшится на 19 тыс. человек, указал Блюме. Он также заявил, что уже согласованы 28 тыс. случаев добровольного увольнения.

Кроме того, глава Volkswagen Group подтвердил планы по дальнейшему снижению производительности заводов и ликвидации избыточных мощностей. До 2030 года планируется сократить мощности европейских предприятий концерна еще на 500 тыс. автомобилей, плюс к уже происходящему сокращению мощностей на 1 млн автомобилей к 2028 году. Столько же площадок концерна планируется сократить в КНР. Таким образом, по всему миру объемы производства концерна уменьшатся к указанному периоду на 1 млн машин.

Ранее "РГ" писала о том, что руководство Volkswagen объявило об угрозе существования концерна.