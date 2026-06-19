В РФ проработают новые меры против злостных нарушений безопасности на дорогах
Российские власти намерены найти новые меры воздействия на тех, кто систематически или грубо нарушает требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.
"Выработка дополнительных мер воздействия на лиц, совершивших систематические или грубые нарушения требований по обеспечению безопасности дорожного движения (административные правонарушения и преступления)", - указано в числе планируемых мер. Сделать это поручено МВД России. По итогам министерство должно представить доклад в правительство. Срок реализации - 2030 год.
Как пояснил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, "грубые и систематические нарушения ПДД - это действия, которые представляют серьезную опасность для жизни, здоровья участников дорожного движения и общественного порядка, а также повторяются в течение определенного времени, несмотря на ранее примененные санкции".
Он указал, что нет универсального списка "грубых нарушений": классификация может зависеть от конкретных обстоятельств и степени опасности.
По словам Машарова, зачастую к таким нарушениям относят вождение в нетрезвом виде, отказ от проверки на опьянение, оставление места ДТП, превышение скорости, выезд на встречную полосу, отказ пропустить машины экстренных служб. В этом же списке общественник назвал проезд на красный свет, езду с телефоном в руках, несоблюдение требований разметки или дорожных знаков, отказ пропустить пешехода.