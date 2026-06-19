1300 рублей в час: стали известны условия работы на главном заводе Volkswagen

Motor выяснил зарплаты для новых рабочих на немецком заводе Volkswagen. Актуальная минимальная тарифная ставка на головном предприятии в немецком Вольфсбурге, как сообщает HR-отдел немецкого автопроизводителя, составляет 15,29 евро за каждый час. Точный размер выплаты зависит от конкретного региона, где расположен завод, а также условий трудового договора.

© Motor.ru

Ставка 15,29 евро (около 1,3 тыс. рублей) указана брутто, то есть до уплаты налогов. При полной занятости работник получит на руки порядка 2 тыс. евро, то есть 170 тыс. рублей.

Начинающих сотрудников ставят на наименее ответственные позиции вроде подсборки комплектов деталей. Для некоторых позиций знание немецкого языка не является обязательным.

Более опытный персонал, как выяснил журнал Motor, получает 3-5 тыс. евро (250-420 тыс. рублей): величина оклада зависит от стажа, квалификации и занимаемой позиции.

На некоторых производствах зарплаты существенно выше: на сборочной линии двигателей за 32 часа работы (в неделю) месячный оклад для новинка составит 6,5 тыс. евро (550 тыс. рублей).