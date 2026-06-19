В Mazda объяснили, почему тачскрины безопаснее физических кнопок

Руководитель проекта Mazda CX-5 Коитиро Ямагучи заявил в интервью австралийскому журналу Drive, что физические кнопки управления бортовыми функциями авто опаснее, чем сенсорные иконки тачскрина.

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Все дело в традиционно низком расположении клавиш и тумблеров, которыми настраиваются режимы климат-контроля и других вспомогательных функций, таких как выбор режимов движения автомобиля. По словам Ямагучи, выбор нужных команд нажатиями на сенсорный экран безопаснее, поскольку такие дисплеи в подавляющем большинстве случаев находятся в поле зрения водителя. А это значит, что водитель отвлекается от управления в меньшей степени и лучше контролирует дорожную ситуацию.

Важно отметить, что слова Ямагучи идут в разрез с последними исследования и основанными на них рекомендациями автопроизводителям, прежде всего на китайском рынке. Напомним, что министерство промышленности и информационных технологий КНР планирует с 1 июля 2026 года ввести новые стандарты, которые фактически запретят управлять ключевыми функциями машины исключительно через тачскрины.

Требования для китайских автопроизводителей, касающиеся проектирования и выпуска новых авто, касаются обязательного наличия на борту именно физических клавиш для таких ключевых функций, как включение "поворотников", аварийной сигнализации, переключении передач и вызове экстренных служб, звукового сигнала, активации систем помощи водителю (ADAS), обогрева и обдува лобового стекла, а также включения и отключения питания (в том числе для электрокаров).

Ранее "РГ" писала о том, исчезнут ли машины с выдвижными ручками после запрета на них в Китае.