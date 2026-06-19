В российском офисе Great Wall Motor новый глава: что изменится для покупателей?

Новым президентом «Грейт Волл Мотор Рус» назначен Лю Яцзе.

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В компании «Грейт Волл Мотор Рус», которая является официальным дистрибьютором брендов HAVAL, GWM пикапов, TANK и WEY, произошли кадровые перестановки. Руководить российским представительством концерна Great Wall Motor отныне будет господин Лю Яцзе.

Он пришел на смену господину Чжану Цзюньсюе, который занимал пост президента с 2022 года. Предшественник, как сообщается, получил новое назначение непосредственно в структуре GWM в Китае.

Интересно, что карьера Лю Яцзе в Great Wall Motor началась еще в 2005 году. До 2023-го он курировал зарубежные продажи, работая с рынками Европы, Австралии, Ближнего Востока и Северной Африки.

В своей новой роли господин Лю Яцзе намерен сконцентрироваться на нескольких ключевых задачах. Речь идет о реализации стратегии «Грейт Волл Мотор Рус», укреплении рыночных позиций брендов GWM, расширении ассортимента моделей и активном развитии дилерской сети по всей России.

Как устроен бизнес GWM в России

Концерн GWM – это глобальный производитель внедорожников, кроссоверов и пикапов, который делает ставку на интеллектуальные технологии и экологичное производство. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга (с 2003 года) и Шанхая (с 2011-го). В сферу ее деятельности входит полный цикл: от проектирования и исследований до продаж и сервисного обслуживания.

Значительные инвестиции GWM направляет на разработку автомобилей и силовых агрегатов, использующих альтернативные источники энергии. Это позволяет, по заявлению компании, создавать более безопасные, «умные» и экологичные продукты. Концерн также активно разрабатывает собственные интеллектуальные платформы, стремясь влиять на технологический ландшафт отрасли.

Сегодня у GWM сформирована глобальная сеть НИОКР, куда входят центры в России, Китае, Японии и Германии. Производственная сеть тоже впечатляет: 10 заводов в Китае, три предприятия полного цикла (в России, Таиланде и Бразилии) и несколько сборочных площадок в Эквадоре, Пакистане и других государствах.

Ранее «За рулем» сообщал о сроках и ценах нового кроссовера для российского рынка.