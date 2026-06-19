Новые электрокары приступают к работе на кировском «Маяке»

Три новых электротележки с кабиной ЕТ-20123 «Сарапульского элекрогенераторного завода» поступили на ПАО «Кировский завод «Маяк» (концерн «Калашников»). Еще четыре электрокара приедут на предприятие на следующей неделе, после чего все семь изделий будут распределены по основным цехам завода для перевозки грузов и продукции внутри территории. Электрокары приобретены на средства субсидии в относительно короткие сроки. Транспорт грузоподъемностью от 1000 кг специально предназначен для межцеховой логистики, работы на площадках с круглогодичной эксплуатацией.

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Преимущества новинок очевидны. Все комплектующие, включая электродвигатель и тяговый аккумулятор, отечественного производства. Ремонтировать кары в случае необходимости будет несложно. Электрокары имеют закрытые металлические кабины, что обеспечивает защиту операторов от осадков, жары или холода. Они оснащены всем необходимым оборудованием для безопасного передвижения. Наличие бортов позволяет защитить груз при работе на открытых площадках. Тяговый электродвигатель переменного тока обеспечивает движение с грузом на скорости 12 км/ч, и этого достаточно для оперативной доставки продукции и деталей между цехами на территории завода.

Отметим, что ранее на ремонт устаревших тележек уходило много времени, сейчас межремонтный пробег электрокаров увеличится, а значит, они будут дольше находится на линии и смогут обеспечить своевременную доставку грузов и деталей в подразделения. Кроме того, снизится процент ручного труда, а коэффициент полезности, наоборот, вырастет. Все старые тележки после ввода в эксплуатацию новых будут списаны.

Обновление транспортного парка «Маяка» — стратегически важный этап для завода. Объемы производства растут, а современный автопарк снизит транспортные издержки и позволит наладить более эффективное производство.