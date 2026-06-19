Меры против злостных нарушителей ПДД призвали вводить точечно

Для злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД), безусловно, нужно разрабатывать отдельные протоколы наказания, но так, чтобы это не касалось рядовых водителей «не без греха». Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Российские власти намерены найти новые меры воздействия на тех, кто систематически или грубо нарушает требования по обеспечению безопасности дорожного движения, пишет ТАСС со ссылкой на утверждённый правительством РФ документ. Шапарин заявил, что сейчас даже не прописаны термины «грубое» или «систематическое» нарушение.

«В КоАПе нет четкого разделения, что такое систематическое нарушение, а что – грубое. Была попытка ввести штраф за опасное вождение, но не получилось. Тех, кто ездит с полным пренебрежением к требованиям общества, безусловно, нужно наказывать дополнительно, потому что обычные статьи КоАП они не понимают. Такая нормативная база должна приниматься с учетом интересов большинства, чтобы не задеть обычного автовладельца, который иногда нарушает. Такие инструменты должны быть точечными, поэтому норма про опасное вождение и не может быть имплементирована в законодательство», - уточнил он.

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При этом он раскрыл, что сегодня на злостных нарушителей не существует никаких механизмов воздействия.

«Вообще никаких. К глубокому сожалению, внутриведомственное взаимодействие Госавтоинспекции и других подразделений МВД оставляет желать лучшего. К примеру, у нас есть масса статей про хулиганство с использованием в том числе транспортных средств, есть уголовные статьи, под которые прекрасно попадают дрифты и все остальное, но такие дела возбуждаются реже, чем нужно. Многие блогеры считают возможным ездить с явным пренебрежением к требованиям законодательства, выкладывать это в соцсети, и ничего им за это не бывает. У нас даже была бальная система, когда по набору определенного количества баллов человек лишался права на управление транспортным средством, но она породила массовые нарушения», - подытожил он.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что россияне смогут заработать до 150 тысяч рублей за жалобы на нарушения ПДД.