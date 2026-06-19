В МВД подготовили новые билеты для экзамена на водительские права

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СодержаниеКак обновили билетыКогда введут новые билетыКак устроен экзамен сейчасЧто регулирует порядок сдачи

Действующие экзаменационные билеты не менялись с 2023 года. В МВД разработали новый комплект для теоретической части экзамена, сообщает Autonews. Рассказываем, что и когда изменится.

Как обновили билеты

В России обновили 40 билетов для сдачи теоретической части экзамена на водительские права. Столько же, сколько действует сейчас.

В каждом билете 20 вопросов. Сегодня, чтобы сдать теорию, нужно правильно ответить минимум на 18 из них. За каждую ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов. Если ошибок больше двух – экзамен не сдан.

Когда введут новые билеты

Как уточнили в МВД, конкретных сроков пока нет, так как это решение не одного года. Следить за развитием ситуации стоит тем, кто планирует получать права в ближайшее время.

Как устроен экзамен сейчас

Действующие билеты были последний раз обновлены 1 сентября 2023 года. А осенью прошлого года количество вопросов в базе увеличилось до 3 000. Именно из этого массива формируются билеты для теоретического экзамена.

Тест сдается на компьютере, указано в Постановлении Правительства РФ № 1734 о порядке проведения экзаменов.

Что регулирует порядок сдачи

Последние значимые изменения в постановление вносились в 2024 году:

первые две пересдачи не раньше чем через 7 дней, но не позже 30 дней;

начиная с четвертой попытки – не чаще одного раза в 6 месяцев;

если провалено вождение три раза, теорию нужно сдавать заново.

Мы будем следить за новостями и сообщим, когда новые билеты введут официально.

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