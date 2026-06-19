GAC запустил в России предзаказ на новый электрокроссовер

Китайский GAC сообщил о начале приёма в России предварительных заказов на премиальный электрический кроссовер Hyptec HT, сообщили в пресс-службе компании.

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Hyptec HT представляет собой полностью электрический кроссовер со спортивной внешностью, современным оснащением и высоким уровнем комфорта.

В отделке салона использованы натуральная кожа Nappa и искусственная замша. Интерьер дополнен продуманной эргономикой, панорамной крышей, премиальной аудиосистемой и мультимедийным комплексом, который поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Автомобиль прошёл специальную адаптацию для России. В мультимедийную систему интегрированы российские онлайн-сервисы, установлен пакет зимних опций для комфортной эксплуатации в холодное время года, а также есть возможность дистанционного управления рядом функций со смартфона.

Для российского рынка предложены три цвета кузова: белый, чёрный и серебристый. Цветовая гамма салона включает два варианта исполнения — тёмный и терракотовый.

Особое внимание производитель уделил вопросам надёжности. Общий гарантийный срок на машину составит пять лет, на тяговую батарею и электродвигатель предоставляется увеличенная гарантия — восемь лет.