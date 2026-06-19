В РФ продают Subaru Crosstrek 2026 года от 5 490 000 рублей

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга автомобильных сайтов, в РФ начались продажи Subaru Crosstrek 2026 года выпуска. Так, один из дилеров в Екатеринбурге предлагает кроссоверы по цене 5 490 000 рублей.

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Модель представлена в максимальной комплектации Premium, которая включает в себя: подогревы передних сидений, обогрев руля, панорамный люк с электроприводом, камера кругового обзора, беспроводная зарядка, патронники с функцией автоматического торможения перед препятствием и многие другие водительские ассистенты.

Отмечается, что утилизационный сбор уже уплачен, а меню в автомобиле на русском языке.

Под капотом машины находится двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической трансмиссией. Привод - полный.

В Москве Subaru Crosstrek можно приобрести за 5 500 000 рублей. Но кроссовер придется подождать - автомобили пока еще в пути.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что начались продажи бюджетного Subaru Forester.