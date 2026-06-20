Nissan GT-R за 65 млн рублей выставили на аукцион

Этот автомобиль — один из 19 когда-либо созданных экземпляров, сообщает Carscoops.

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На момент дебюта GT-R50 от Nissan и Italdesign никто не верил, что концепт выйдет за пределы выставочных площадок. Однако модель всё же получила ограниченный серийный выпуск, и сейчас один из экземпляров будет продан с аукциона в Японии.

GT-R50 создавался как ограниченная серия к 50-летию модели GT-R и компании Italdesign. Заявленный тираж составлял 50 экземпляров, но реальность оказалась иной. Производство свернули раньше срока, и, по имеющимся данным, всего было выпущено 19 автомобилей.

Причиной тому стали пандемийные сбои в производстве и цена около миллиона долларов (примерно 73 млн рублей) — найти столько покупателей на такой бюджет оказалось непросто. И это неудивительно: обычный R35 GT-R Nismo предлагал характеристики суперкара менее чем за четверть этой суммы, а базовая версия GT-R стоила всего 115 000 долларов (примерно 8,4 млн рублей).

Несмотря на сохранение шасси, кузова и силовой установки от GT-R NISMO, серийный GT-R50 стал совершенно иным автомобилем. Заниженная крыша, пересмотренные пропорции, новые панели — изменения коснулись практически всего экстерьера. И конечно, отделка открытым карбоном синего цвета — это нечто особенное.

Но не только внешность изменилась — серьёзно переработали и технику. 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом довели до 710 л.с., использовав турбокомпрессоры от GT3, увеличенный интеркулер и доработанную трансмиссию. Завершили образ усиленные компоненты трансмиссии, подвеска Bilstein, созданная специально для этой модели, и 21-дюймовые колёсные диски из карбона.