Прошла премьера предсерийного внедорожника Sollers S9

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров осмотрел предсерийный внедорожник Sollers S9 (С9) и открыл завод "Штамповые технологии" в ходе визита в Парк новых технологий "Соллерс" на площадке индустриального комплекса УАЗ. Об этом сообщает пресс-служба Sollers

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Денис Мантуров ознакомился с рамным полноприводным внедорожником Sollers S9 (С9), произведенным в Ульяновске и разработанным инженерами группы Sollers при участии МГТУ им. Баумана и технологического партнера на базе пикапа Sollers ST9 (СТ9).

Модель с оцинкованным кузовом из российского металла и зимним пакетом опций успешно подтвердила климатическую пригодность к эксплуатации в России в ходе испытаний. В настоящее время собрана и передана на сертификацию пилотная партия внедорожников. Полномасштабное серийное производство Sollers S9 (С9) по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузовов стартует в сентябре 2026 года. Уже на этапе запуска производства модель получит целый ряд отечественных компонентов и высокий уровень локализации.

Силовой агрегат - 2-литровый дизель на 163 л.с. и 8-ступенчатый "автомат". Также к запуску планируется бензиновая модификация с мотором мощностью 224 л.с.

Кроме того, Денис Мантуров запустил новое производство кузовных деталей для Sollers и УАЗ.