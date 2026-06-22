Две блогерки проедут 7000 км на тягаче "Валдай 45 Pro"

Настя Туман и Merdgio испытают тягач Валдай 45 Pro автопробегом по России.

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17 июня в Ростове-на-Дону стартовал автопробег, посвященный началу продаж нового магистрального тягача Валдай 45 Pro.

«Главной особенностью пробега станет участие популярных амбассадоров из мира авто и грузоперевозок. За руль Валдая 45 Pro сядут известные блогеры: Настя Туман, разрушительница стереотипов о женском ремонте и эксперт шоу «Утилизатор», а также Екатерина Пьяных (Merdgio), профессиональная дальнобойщица, детально знающая быт и специфику работы на трассе», – сообщила пресс-служба компании-дистрибьютора «СТТ».

Настя Туман

В ходе пробега планируется «продемонстрировать возможности модели в условиях реальной эксплуатации», а сам проект рассматривается как «важная площадка общения с дилерами, партнерами и профессиональным сообществом», уточняет пресс-релиз. Встречи со всеми перечисленными запланированы по ходу всего пробега.

Екатерина Пьяных (Merdgio)

Стартовав в Ростове-на-Дону, колонна грузовиков пройдет через девять городов, включая Воронеж, Москву, Долгопрудный, Нижний Новгород, Уфу, Екатеринбург и Челябинск – и финиширует 7 июля в Омске. Общая протяженность маршрута составит 7 000 км.

Автопробег подается не просто как презентация новинки, а как полноценное испытание в реальных условиях. А для заинтересованных – как дополнительная возможность ближе познакомиться с возможностями нового тягача.

«Прохождение пути от Ростова-на-Дону до Омска под управлением опытных блогеров позволит наглядно продемонстрировать, что наша техника к самым серьезным вызовам современной логистики», – заключают в «СТТ».

Валдай 45 Pro

Следить за ходом автопробега и приключениями Насти Туман и Екатерины Пьяных (Merdgio) можно на их каналах, а также в официальных соцсетях «СТТ».

Ранее «За рулем» рассказал о силовых агрегатах для этих грузовиков.