Две блогерки проедут 7000 км на тягаче Валдай 45 Pro
Настя Туман и Merdgio испытают тягач Валдай 45 Pro автопробегом по России.
17 июня в Ростове-на-Дону стартовал автопробег, посвященный началу продаж нового магистрального тягача Валдай 45 Pro.
«Главной особенностью пробега станет участие популярных амбассадоров из мира авто и грузоперевозок. За руль Валдая 45 Pro сядут известные блогеры: Настя Туман, разрушительница стереотипов о женском ремонте и эксперт шоу «Утилизатор», а также Екатерина Пьяных (Merdgio), профессиональная дальнобойщица, детально знающая быт и специфику работы на трассе», – сообщила пресс-служба компании-дистрибьютора «СТТ».
Настя Туман
В ходе пробега планируется «продемонстрировать возможности модели в условиях реальной эксплуатации», а сам проект рассматривается как «важная площадка общения с дилерами, партнерами и профессиональным сообществом», уточняет пресс-релиз. Встречи со всеми перечисленными запланированы по ходу всего пробега.
Екатерина Пьяных (Merdgio)
Стартовав в Ростове-на-Дону, колонна грузовиков пройдет через девять городов, включая Воронеж, Москву, Долгопрудный, Нижний Новгород, Уфу, Екатеринбург и Челябинск – и финиширует 7 июля в Омске. Общая протяженность маршрута составит 7 000 км.
Автопробег подается не просто как презентация новинки, а как полноценное испытание в реальных условиях. А для заинтересованных – как дополнительная возможность ближе познакомиться с возможностями нового тягача.
«Прохождение пути от Ростова-на-Дону до Омска под управлением опытных блогеров позволит наглядно продемонстрировать, что наша техника к самым серьезным вызовам современной логистики», – заключают в «СТТ».
Валдай 45 Pro
Следить за ходом автопробега и приключениями Насти Туман и Екатерины Пьяных (Merdgio) можно на их каналах, а также в официальных соцсетях «СТТ».
Ранее «За рулем» рассказал о силовых агрегатах для этих грузовиков.