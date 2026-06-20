Рассекречен новый полноприводный внедорожник от популярного в России бренда

Geely приоткрыла завесу тайны над своим новым флагманским проектом – крупным внедорожником Galaxy Battleship 700. В компании его называют не иначе как «ИИ-вездеход нового поколения». Старт официальных продаж, по планам производителя, должен состояться до конца 2026 года. Сердце новинки – невероятно мощная гибридная установка. В ее состав входят три электромотора, система полного привода и блокировки дифференциалов. Суммарная отдача достигает 830 кВт, что в пересчете дает 1128 лошадиных сил. Причем удельная мощность – 392 «лошади» на тонну.

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Сама Geely заявляет, что это не просто самый мощный серийный гибридный внедорожник, но и первый серийный автомобиль такого типа с подобным соотношением силы и массы. Внешне Battleship 700 явно отсылает к классическим рамным внедорожникам. Угловатый кузов, массивная прямоугольная решетка радиатора, светящийся логотип, сквозная светодиодная полоса спереди – все это создает брутальный образ. Рельефные колесные арки и запасное колесо на задней двери лишь добавляют сходства с традиционными «проходимцами». За покорение бездорожья отвечает собственная система динамического управления GVMC.

Кстати, производитель уверяет, что машина способна выполнять «лосиный тест» на скорости до 80 км/ч. Интеллектуальный полный привод сам решает, когда подключать переднюю или заднюю ось – в зависимости от покрытия и ситуации. Между прочим, внедорожник поддерживает движение по диагонали – так называемый режим «краба». А еще может разворачиваться на месте, как танк. Глубина преодолеваемого брода – 800 мм. Вдобавок машина получит встроенную спутниковую связь. Пока Geely не раскрывает ни стоимость, ни запас хода, ни емкость батареи. Полноценная презентация Galaxy Battleship 700 ожидается позже в этом году.

Ранее «За рулем» сравнивал этот внедорожник с российским рамным конкурентом.