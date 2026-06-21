Скоростные лимиты на дорогах хотят скорректировать

Методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов с учётом интенсивности движения и качества инфраструктуры планируется принять в 2027 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве пояснили, что задача закреплена в правительственном плане реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Документ готовится совместно с профильными структурами.

Новые положения позволят корректировать лимиты, опираясь на фактическую загрузку трасс, состояние покрытия и особенности прилегающих территорий. После внедрения рекомендаций планируется организовать мониторинг их соблюдения.

«Данные рекомендации носят добровольный характер. При этом по итогам их применения будет разработан конкретный порядок введения ограничений скоростного режима», — подчеркнули в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что Минтранс подготовил поправки к закону «Об организации дорожного движения», которые предусматривают возможность оплаты парковки в течение суток после начала парковочной сессии.