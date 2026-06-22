Мировая премьера нового Mitsubishi Pajero состоится этой осенью

Мировая премьера нового Mitsubishi Pajero состоится уже этой осенью.

© За рулем

Японский автопроизводитель устроил закрытый показ для 180 дилеров из США и Канады, где презентовал сразу несколько грядущих новинок. Главная звезда мероприятия – возрожденный Pajero, который на американском рынке вновь получит имя Montero. Этот рамный внедорожник, построенный на платформе пикапа Triton, появится примерно в 2030 году и составит конкуренцию Toyota Land Cruiser.

Автомобиль получит угловатый дизайн, 305-миллиметровый дорожный просвет, трехрядный салон и современную цифровую приборную панель. Впрочем, традиционной двери багажника с запасным колесом сзади больше не будет – ее заменит обычная дверь багажника.

Внутри, по словам дилеров, современный и высококлассный салон, с цифровой приборной панелью, большим дисплеем информационно-развлекательной системы и обновленным рулевым колесом, которое может быть применено ко всей линейке.

Помимо флагмана, компания анонсировала полностью обновленный Outlander Sport на 2028 год – он станет крупнее и приобретет более брутальный внедорожный облик. В том же году выйдет и Outlander следующего поколения, который перейдет на собственную платформу Mitsubishi. А в 2029 году бренд планирует вернуться в сегмент пикапов со среднеразмерной моделью на базе Nissan Frontier, но с уникальным дизайном и настройками.

Все автомобили после 2027 года получат электрифицированные силовые установки, причем компания делает ставку на гибриды, а не на чистые электромобили.

Дилеры назвали новую линейку «прорывной» по сравнению с текущим устаревшим модельным рядом. Однако главный вопрос – сроки: большинство новинок появятся не раньше конца десятилетия, и к тому времени рынок может измениться до неузнаваемости. Тем не менее для компании с ограниченными ресурсами фокус на прибыльных внедорожниках и пикапах выглядит разумным шагом.