В РФ началась сертификация нового внедорожника отечественной марки Соллерс. Российский производитель приступил к процедурам, связанным с сертификацией новейшего рамного внедорожника Sollers S9. Машина уже рассекречена на видео, которое опубликовал в Сети производитель. Она построена на базе пикапа JAC ST9, он же Sollers T9, а его производство будет налажено на заводе УАЗ в Ульяновске.

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Известно, что в разработке принимали участие российские инженеры, а во время работы учитывались требования по глубокой локализации машины. В частности, выпуск новинки на Ульяновском автозаводе планируется сразу запустить по полному циклу, в том числе со сваркой, штамповкой и окраской кузовов из российской стали, также планируется использование местных комплектующих.

В движение новинку станет приводить 2,0-литровый двигатель на 200 сил, работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — полный, жёстко подключаемый. В будущем не исключено появление модификации с муфтой, а также с механической коробкой передач.

По предварительным данным, модель будет предложена россиянам в исполнениях с пятью и семью посадочными местами в салоне, а её оснащение будет включать 10,4-дюймовый тачскрин медиасистемы, подогрев всех сидений, электропривод крышки багажника, комплекс водительских ассистентов

По предварительным данным, производство Sollers S9 стартует в сентябре 2026 года.