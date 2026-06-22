Иностранные фуры с долгами не пропустят через российскую границу

Таможня начнет проверять оплату платных дорог у иностранных перевозчиков.

© Московский Комсомолец

С 1 сентября 2026 года иностранные грузоперевозчики не смогут пересекать российскую границу при наличии долгов за проезд по платным дорогам. Новые правила контроля утвердило правительство РФ.

Ограничение будет действовать как при въезде в Россию, так и при выезде из страны. Проверять будут две категории задолженности: неоплаченный проезд по платным автомобильным дорогам и плату в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам грузовиками массой более 12 тонн.

Контроль возложат на таможенные органы в пунктах пропуска через государственную границу. Сотрудники смогут получать актуальные данные через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Запрос будет идти по межведомственному электронному каналу.

Если долг погашен, начисление должно исключаться из системы. Если задолженность сохраняется, транспортное средство не пропустят до урегулирования платежей.

Правила распространяются на все международные перевозки через Россию, включая транзитные рейсы без заезда в другие страны ЕАЭС. Минтранс рассчитывает, что новый механизм усилит платежную дисциплину иностранных перевозчиков и закроет возможность пользоваться дорожной инфраструктурой без оплаты.