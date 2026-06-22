В РФ привезли доступный минивэн Honda Freed

Ключевым преимуществом японских вэнов стала их цена. Согласно данным классифайдов, стоимость Honda Freed в базовой версии Air начинается от 1,25 млн рублей. Для сравнения, официальные российские аналоги стоят значительно дороже: минивэн SKM M7 от «АвтоВАЗа» — от 2,945 млн рублей, а Sollers SF1 — от 2,25 млн рублей. Даже топовый универсал LADA Largus предлагается за 1,84 млн рублей.

© runews24.ru

Покупателям доступны две комплектации:

Городская версия Air: отличается лаконичным дизайном, увеличенной площадью остекления и шестиместным салоном. В оснащение входят цифровая приборная панель, большой мультимедийный дисплей и потолочные дефлекторы для задних пассажиров. Внедорожная версия Crosstar: стоит дороже (от 1,8 млн рублей под заказ) и отличается стайлингом: пластиковый обвес, расширители колесных арок, рейлинги на крыше и оригинальный передний бампер.

Цены на автомобили из наличия могут быть выше, пишут «Автоновости дня». Например, в Воронеже новый полноприводный Freed Crosstar продается за 3 млн рублей. Стоимость зависит от города доставки (Владивосток, Хабаровск, Иркутск) и комплектации. Все версии оснащаются 1,5-литровым 118-сильным бензиновым двигателем и вариатором, с возможностью выбора переднего или полного привода.