Стало известно о состоянии онкобольного Джереми Кларксона

Джереми Кларксон, экс-ведущий автомобильного шоу Top Gear, вышел в ремиссию после лечения рака простаты. Об этом пишет газета The Sunday Times.

По данным газеты, Кларксон после ухода из шоу стал одним из создателей передачи The Grand Tour, а также главным героем документального сериала Clarkson's Farm.

В настоящий момент, заметили журналисты, 66-летний телеведущий приступил к работе над шестым сезоном передачи Clarkson's Farm («Ферма Кларксона»). Передача рассказывает о жизни телезвезды на собственной ферме, попытках заниматься сельским хозяйством.

«Более наблюдательные из вас заметили, что я не умер. И я не просто не умер, а в полном порядке. Мои брови, в частности, выглядят очень блестяще», — прокомментировал свое состояние телеведущий.

Шоумен также посоветовал людям чаще обращаться за медицинской помощью и проходить тестирования, чтобы своевременно обнаружить болезнь.

Ранее Кларксон сообщил прямо в одном из выпусков пятого сезона «Фермы Кларксона», что у него обнаружили рак простаты, и он готовится к операции.

По его словам, о тяжелой болезни он узнал в мае, после чего прошёл дополнительные обследования. Он пояснил, что биопсия подтвердила агрессивную форму, но рак выявили на ранней стадии.