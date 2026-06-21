Стало известно о состоянии онкобольного Джереми Кларксона
Джереми Кларксон, экс-ведущий автомобильного шоу Top Gear, вышел в ремиссию после лечения рака простаты. Об этом пишет газета The Sunday Times.
По данным газеты, Кларксон после ухода из шоу стал одним из создателей передачи The Grand Tour, а также главным героем документального сериала Clarkson's Farm.
В настоящий момент, заметили журналисты, 66-летний телеведущий приступил к работе над шестым сезоном передачи Clarkson's Farm («Ферма Кларксона»). Передача рассказывает о жизни телезвезды на собственной ферме, попытках заниматься сельским хозяйством.
«Более наблюдательные из вас заметили, что я не умер. И я не просто не умер, а в полном порядке. Мои брови, в частности, выглядят очень блестяще», — прокомментировал свое состояние телеведущий.
Шоумен также посоветовал людям чаще обращаться за медицинской помощью и проходить тестирования, чтобы своевременно обнаружить болезнь.
Ранее Кларксон сообщил прямо в одном из выпусков пятого сезона «Фермы Кларксона», что у него обнаружили рак простаты, и он готовится к операции.
По его словам, о тяжелой болезни он узнал в мае, после чего прошёл дополнительные обследования. Он пояснил, что биопсия подтвердила агрессивную форму, но рак выявили на ранней стадии.