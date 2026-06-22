Как китайские автопроизводители обошли запреты Евросоюза

Handelsblatt: китайские автокомпании обошли пошлины Евросоюза за счет гибридов. Евросоюз готовит новые заградительные меры против китайского автопрома — на этот раз под удар попадут подключаемые гибриды (PHEV). Как сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС и источники в отрасли, в ближайшие недели Брюссель введет компенсационные пошлины на китайские гибридные автомобили с возможностью зарядки от сети.

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Причина расширения практики повышенных тарифов — китайские компании нашли способ обойти прошлогодние заградительные пошлины на электромобили. Вместо чистых «электричек» они массово повезли в Европу подключаемые гибриды, которые под действие старых пошлин не попадали. В результате в 2026 году регистрации гибридов марки BYD в Европе выросли значительно сильнее, чем продажи электромобилей той же марки. Chery также отгрузила в регион десятки тысяч подключаемых гибридов, тогда как поставки ее чистых электромобилей остаются скромными.

Для европейских производителей это тревожный сигнал. Они только начали переводить дух после введения пошлин на китайские электрокары, рассчитывая, что их рыночные позиции укрепятся. Однако китайцы оперативно переключились на гибридную нишу, и теперь европейцам снова приходится просить Брюссель о защите.

По данным Handelsblatt, новые меры могут быть объявлены уже в ближайшие недели. Детали пошлин пока не раскрываются, но логика ясна: закрыть лазейку, через которую китайские гибриды хлынули на европейский рынок.

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