Россияне устроили праздник в честь новой дороги

Жители села Сандата в Ростовской области отпраздновали появление асфальтированной дороги, которой ждали более десяти лет. В честь этого события они накрыли столы прямо на улице, включили музыку и открыли шампанское. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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По словам местных жителей, многие годы они обращались к властям с просьбой заасфальтировать главную улицу села. Три года назад администрация пообещала решить проблему, а в этом году на работы выделили 12 миллионов рублей.

После завершения строительства сельчане решили отметить долгожданное событие необычным образом. На свежеуложенном асфальте они организовали народные гулянья и даже провели турнир по классикам.

Ранее россиянам напомнили о компенсации за ремонт машины из-за ямы на дороге.