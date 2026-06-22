В России начнут тестировать беспилотные самоходные машины

Правительство России ввело экспериментальный правовой режим для эксплуатации высокоавтоматизированных самоходных машин сроком на три года. Испытания пройдут на месторождении Озерное в Бурятии и Песчанке в Чукотском автономном округе, пишет ТАСС.

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В рамках проекта планируется проверить работу беспилотной техники при открытых горных работах. Машины будут использовать технологии искусственного интеллекта, компьютерного зрения, анализа больших данных и робототехники.

Техника получит автоматизированные системы управления и сможет перемещаться без участия машиниста-испытателя. Контроль будет выполняться удаленно оператором или диспетчером, который сможет отслеживать маршруты, движение и безопасность эксплуатации.

Испытания пройдут на специальных технологических дорогах с ограниченным доступом.