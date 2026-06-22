Москвич лишился иномарки за пьяную езду

Злостный нарушитель правил дорожного движения в Москве лишился иномарки и права управления транспортными средствами за повторную пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«47-летний столичный автолюбитель, после того как был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, должных выводов не сделал и на путь исправления не встал. Осужденный вновь нарушил закон – управлял принадлежащим ему автомобилем Daewoo Nexia в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено актом освидетельствования», – говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и осужден к наказанию в виде обязательных работ сроком на 400 часов и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года девять месяцев.

С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры, в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль конфискован в доход государства.