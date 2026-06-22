Каким будет кроссовер Chrysler Airflow

В начале этого месяца на видеоролике корпорации Stellantis был засвечен новый кроссовер Chrysler, который, как ожидается, получит имя Airflow. Благодаря этому видео у нас есть возможность составить первое представление о том, как будет выглядеть новинка.

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Компания Chrysler была основана в 1925 году. За свою уже более чем вековую историю она состояла в различных альянсах, одним из самых известных является DaimlerChrysler, просуществовавший с 1998 по 2007 годы. С 2014 года Chrysler перешёл под полный контроль концерна Fiat, а в 2021 году образовалась корпорация Stellantis, в которую также вошла французская Groupe PSA, включающая в себя Citroen, Peugeot и Opel. Бренд Chrysler нечасто радует автомобильными новинками, и последней из них стал представленный в апреле этого года обновлённый минивэн Pacifica, который в строю уже 10 лет. Однако уже скоро компанию ему должны составить три новые модели, одной из которых станет кроссовер Airflow.

Это имя одно из самых старых среди моделей Chrysler, под ним выпускались седаны и купе ещё с 1934 года. Кроме того, так же назывался один из самых свежих концептов компании, представленный в 2022 году. Теперь же готовится серийный кроссовер, который визуально не имеет ничего общего с тем концептом. Паркетник, засвеченный на видеопрезентации Stellantis, имеет более угловатую и простую стилистику кузова. Передняя часть получила вертикальные блоки основного света, объединённые по последней моде горизонтальной светодиодной полосой со светящейся эмблемой по центру, в целом по форме вызывая ассоциации с грядущим Mitsubishi Pajero нового поколения. У кроссовера практически плоские боковины и дверные ручки клавишного типа. Фонари сделаны вертикальными и доходят до самой крыши, а задний бампер выполнен полностью из неокрашенного чёрного пластика.

Новый кроссовер будет построен на платформе STLA One, которая поддерживает широкий спектр силовых установок (гибридные и полностью электрические). Эта платформа ориентирована, прежде всего, на Европу и на автомобили классов В, С и D. Как ожидается, стоимость нового кроссовера составит порядка 40 тысяч долларов, а позже компанию ему составят два более доступных паркетника с ценой менее 30 тысяч долларов.

Премьера нового Chrysler Airflow может состояться в следующем году. Между тем, серийной может стать «внедорожная» версия минивэна Pacific﻿a.