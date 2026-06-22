Крупнейший пункт пропуска Приморья начнет работу 29 июня
В нынешнем году в Приморском крае будет открыто сразу три обновленных пункта пропуска на российско-китайской границе. Так, уже 29 числа заработает после масштабной реконструкции самый крупный пункт пропуска "Пограничный", сообщает сайт правительства региона.
Мощность пункта по грузовому транспорту вырастет с текущих 350 до 500 машин в сутки, а по автобусам - в четыре раза, с 50 до 200.
- Приморье воспринимается всей страной и нашими восточными соседями как входное окно в Россию. Поэтому ключевая задача на 2026 год - открыть три автомобильных пункта пропуска. Работы уже на финальной стадии. В итоге пропускная способность погранпереходов Приморья увеличится в разы, - отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко.