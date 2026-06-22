В нынешнем году в Приморском крае будет открыто сразу три обновленных пункта пропуска на российско-китайской границе. Так, уже 29 числа заработает после масштабной реконструкции самый крупный пункт пропуска "Пограничный", сообщает сайт правительства региона.

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Мощность пункта по грузовому транспорту вырастет с текущих 350 до 500 машин в сутки, а по автобусам - в четыре раза, с 50 до 200.