Мэрия Иркутска вводит ограничения для большегрузов

Администрация Иркутска анонсировала введение на год запрета на движение тяжеловесных машин по центральной части областного центра. Специальные ограничительные меры начнут действовать с 1 июля 2026 года и продлятся до 1 июля 2027 года. Под жесткие дорожные санкции подпадают грузовые автомобили и специализированные составы, чья общая масса превышает 15 тонн, а также транспортные средства с предельными габаритами.

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Для контроля за соблюдением новых правил на 70 ключевых городских улицах дорожные службы смонтируют автоматические комплексы видеофиксации нарушений и установят предупреждающие знаки.

Представители муниципалитета пояснили, что стандартное дорожное полотно в городе рассчитано на максимальную осевую нагрузку до 8 тонн, тогда как реальный вес фур часто превышает нормативы в несколько раз. Разработанный регламент предусматривает исключения для пассажирских автобусов, коммунальной техники, мусоровозов и бензовозов. Также беспрепятственно проезжать в закрытую зону смогут автомобили экстренных служб, военный транспорт и машины, доставляющие материалы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.