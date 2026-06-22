На продажу выставили ГАЗ-31105 с мотором Chrysler почти без пробега

Как выяснила "Российская газета", на продажу выставили ГАЗ-31105 почти без пробега. Автомобиль, который находится в городе Горняк, проехал чуть меньше 14 тысяч км. За машину владелец просит 999 000 рублей.

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"Продается ГАЗ-31105, состояние новой, родной пробег, без шпаклевки, без ДТП, хранение в гараже, зимой не ездила, в дождливую погоду не выезжала. Салон в идеале, чехлы новые, новый аккумулятор, два комплекта шин. ДВС "Крайслер".

Я второй собственник, проехал 2000 км за 4 года. Проблем с документами нет, залогов, арестов и прочих сложностей с машиной нет", - говорится в объявлении.

Под капотом у "Волги" стоит двигатель 2,4 литра, который выдает 137 л.с. Коробка - механика. Привод - задний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на продажу выставили новый ГАЗ-2330 "Тигр" 2005 года выпуска.