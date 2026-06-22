Продажи кроссоверов Xcite продолжаются, хотя производство давно уже завершилось

Продажи кроссоверов Xcite продолжаются в России, хотя производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге давно завершилось.

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Как сообщили "Китайским автомобилям" в компании "Автостат Инфо", в мае 2026 года россияне поставили на учет 118 таких машин - ровно 100 флагманских X-Cross 8 и 18 X-Cross 7.

С начала года в органах ГИБДД зарегистрировано уже 864 автомобиля - 748 и 116 соответственно.

Сборка автомобилей Xcite прекратилась еще в начале 2025 года. Дилеры до сих пор распродают стоки. Также у дилеров есть тестовые машины, которые поступают в продажу, но как автомобили с пробегом.

Модели Xcite - ребрендинговые версии старых Chery Tiggo 7 и Tiggo 8. Их выпуск организовали на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Продажи X-Cross 7 запустили весной 2024 года, X-Cross 8 появился осенью того же года.