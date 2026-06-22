Какие автобренды переписали прайс-листы в середине июня

Минувшая неделя (15-21 июня) не отличилась большим количеством изменений в прайс-листах дистрибуторов. Обновления произошли лишь дважды. GAC представил новую модель, а BAIC снизил цены, отмечает со ссылкой на CARgument в MAX эксперт Олег Мосеев.

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Экс-глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) имеет в виду дебют новой модели GAC S9. Рекомендованная цена гибридного кроссовера GAC S9 в России в комплектации SX Premium без учета акций составляет 6 799 000 рублей.

Второе изменение - от компании BAIC. Она снизила цены на седан C-класса U5 Plus для всех комплектаций 2025 года. Стоимость модели уменьшилась таким образом на 330 000 - 390 000 рублей, с 2 380 000 - 2 480 000 рублей до 1 990 000 - 2 150 000 рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что сразу шесть автобрендов переписали свои прайс-листы в мае.