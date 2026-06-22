В РФ начали продаваться новые Hyundai Santa Fe за 4 млн рублей.

© runews24.ru

Новый Hyundai Santa Fe пятого поколения появился на российском рынке — машины завозят по параллельному импорту. В продаже насчитывается не менее двухсот таких кроссоверов по всей стране: от Ярославля до Владивостока. Почти все — с полным приводом. Минимальная цена стартует от 4 млн рублей.

В некоторых регионах стоимость сопоставима с китайскими конкурентами: Geely Monjaro стоит от 4,6 млн, Jaecoo J8 — от 4,3 млн, Jetour X90+ — от 4,2 млн.

Самый доступный вариант — корейской сборки с гибридной установкой (1,6‑литровый 180‑сильный турбомотор и электродвигатель, общая мощность 235 л. с.). Во Владивостоке его предлагают от 4 млн рублей под заказ, в Омске аналогичная версия обойдется от 4,39 млн. Кроссовер китайской сборки с 2,0‑литровым 247‑сильным мотором и шестиступенчатым «автоматом» стоит от 4,49 млн в Туле и от 4,5 млн во Владивостоке. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Стоимость сильно варьируется в зависимости от региона. В Москве цена стартует от 4,75 млн, в Омске, Иркутске и Уфе — от 4,95 млн, в Оренбурге — 4,95 млн. В крупных городах (Москва, Самара, Екатеринбург) отдельные версии доходят до 5,4 млн рублей. Варианты из Казахстана с 2,5‑литровым «атмосферником» (194 л. с.) продаются в Казани за 5,49 млн, в Перми — 5,95 млн, в Уфе и Самаре — 5,99 млн.

Эксперты признали Hyundai Santa Fe пятым поколения самым надежным автомобилем из Кореи — модель получила высокие оценки за долговечность и безопасность. При этом покупателям стоит учитывать: официальной заводской гарантии нет, сервисное обслуживание — ответственность импортеров. Тем не менее корейский кроссовер становится реальной альтернативой китайским моделям.