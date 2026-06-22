Власти Латвии не смогли убрать русские названия с дорожных знаков

В Латвии не убрали дорожные знаки с указанием Белоруссии и России. До 30 сентября этого года дорожные службы страны предполагали заклеить названия населенных пунктов, либо установить новые таблички. На эти целы планировалось потратить примерно 120 тыс. евро (1,1 млн рублей). Однако власти Латвии не смогли добиться от общественности признания того, что подобные работы вообще нужны.

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«На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи «Москва», «Витебск «или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на портал LSM.

Представители Департамента аналитики безопасности дорожного движения CSDD ранее отмечали, что частичное заклеивание дорожных знаков не является оптимальным решением.

Впрочем, по мнению чиновников, поскольку речь идёт только об указателях направлений, исчезновение названий городов не должно существенно повлиять на безопасность движения.