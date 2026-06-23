Продажи автомобилей в мире падают

В мае продажи легковых автомобилей в мире составили 7,24 млн единиц. Это на 4% меньше, чем в мае прошлого года. Нарастающий итог также ниже прошлогоднего (-4,4%) и составляет 35,2 млн единиц. Об этом сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков со ссылкой на GlobalData.

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Основное падение глобального авторынка в этом году обеспечивает Китай (-21%), где существенно снизилась поддержка автопроизводителей.

Максимальный рост среди крупнейших рынков наблюдается в Индии: +26% в мае и +18,5% с начала года.

Американский авторынок после снижения в начале года начал приходить в себя. Россия на глобальном фоне занимает 1,4%.

Ранее "РГ" сообщала, что продажи подключаемых гибридов в РФ бьют рекорды.