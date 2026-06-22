Для сертификации: марка "Руссо-Балтъ" сварила первый кузов фургона Ф20

Марка «Руссо-Балтъ» закончила сварку кузова фургона «Ф20» для сертификационных испытаний и начинает сборку готового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

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«Устанавливаем батарею, электродвигатели, подвеску, проводку, монтируем бампера, фендеры, печку салона, радиаторы и т.д. Совсем скоро покажем финальный результат, останется приклеить шильдик», — уточняет автопроизводитель.

В январе 2026 года пермский стартап «Руссо-Балтъ» представил электрический фургон «Ф200» с футуристичным дизайном в стиле Tesla Cybertruck. Позднее модель сменила индекс на «Ф20».

Габариты стандартной версии таковы: 5950 мм в длину, 2000 мм в ширину и 2550 мм в высоту. Базовый фургон оснащается электродвигателем мощностью 200 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 115 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 400 км.

Кузов машины выполнен из неокрашенной нержавеющей стали, а грузоподъемность составляет 1 тонну. В компании также подчеркивают, что высота крыши позволяет водителю и пассажирам стоять внутри машины в полный рост. Заявленная стоимость первого фургона «Руссо-Балт» стартует от 6,5 млн рублей, а первые экземпляры обещают доставить покупателям в январе 2027 года.

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