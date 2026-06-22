Китайский производитель аккумуляторов CATL почти догнал по прибыли Toyota

В прошлом квартале CATL заработала больше денег, чем семь китайских автопроизводителей, вместе взятых, и почти сравнялась с Toyota, пишет Autoblog.com.

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Китайская компания CATL, производящая тяговые батареи для большинства электромобилей в мире, сообщила о чистой прибыли в размере около 3 млрд долларов в первом квартале 2026 года.

Прибыль CATL превысила, таким образом, совокупный доход семи крупнейших китайских автопроизводителей. Ни один из них в отдельности не получил даже четверти прибыли CATL. Китайский гигант по производству аккумуляторов также занимал почти половину китайского рынка аккумуляторов для электромобилей в первом квартале, увеличив свою долю в годовом исчислении, несмотря на замедление, вызванное поэтапной отменой государственных субсидий.

Более того, CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, приблизился по уровню доходов к крупнейшему в мире автопроизводителю Toyota, который продает около 10 млн автомобилей в год. Операционная прибыль японского концерна за минувший год составила около 3,8 млрд долларов, чего едва хватило Toyota, чтобы обогнать CATL с минимальным отрывом. Падению продаж японского бренда поспособствовала как тарифная политика США, так и растущая конкуренция со стороны Китая.

Добавим, что Toyota активно строит заводы по выпуску аккумуляторных блоков. Одно из ключевых таких предприятий - Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC) в США. Оно начало поставки батарей в 2025 году и снабжает гибридные и полностью электрические модели для североамериканского рынка. Также у Toyota есть проекты в Японии и Китае (например, предприятие в Шанхае для Lexus и местных рынков).

По объему же выпущенных тяговых батарей специализированные производители (CATL, BYD и другие) пока лидируют в мире. То же касается и мощности задействованных производств.

По данным аналитического агентства SNE Research, в первом квартале 2025 года CATL заняла примерно 38,3% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей (HEV, PHEV, BEV). Для контекста: ближайший преследователь, китайская BYD, в том же периоде имела долю около 16,7%.

Батареи CATL устанавливают в автомобили многих известных брендов - как китайских (Zeekr, Li Auto, NIO), так и западных - Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis и других.

Ранее "РГ" писала о том, что Volkswagen обошел BYD по продажам в Китае.