Премьер Японии поменяла служебный автомобиль впервые за шесть лет

До этого момента в качестве официального автомобиля премьер-министра использовался седан Toyota Century, теперь же его заменили модификацией внедорожника той же марки.

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Коротко Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сменила тип служебного автомобиля, пересев с седана на внедорожник. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров страны Минору Кихара.

"С сегодняшнего дня начато использование нового служебного автомобиля премьер-министра. Обновление автомобиля осуществляется с учетом состояния транспортного средства и иных факторов", - отметил Кихара.

При этом генсек японского кабмина воздержался от ответа на вопрос, сколько стоило приобретение нового авто.

"Что касается стоимости приобретения, поскольку ее раскрытие может дать представление о характеристиках автомобиля, из соображений безопасности от ответа воздержусь", - пояснил он.

Замена служебного автомобиля главы японского правительства произошла впервые за примерно шесть лет. Предыдущий седан Toyota Century приобретался в 2020 году для тогдашнего премьера Синдзо Абэ. Стоимость Toyota Century модификации SUV в базовой комплектации в настоящее время стоит в Японии около 27 млн иен (порядка $167 тыс.) - автомобиль относится к классу люксовых.