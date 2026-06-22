В России выставлен на продажу 18-летний Hummer в состоянии нового

На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже американского внедорожника, собранного на калининградском заводе «Автотор» в 2008 году. Машина, судя по объявлению, находится в идеальном состоянии и проехала за все годы всего 5 км. Об этом пишет портал 110km.ru.

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Сообщается, что автомобиль находится в Самаре, он в течение 16 лет стоял в гараже, практически не выезжал на улицу и сохранил всю заводскую краску и упаковку: а плёнке остались заводские аксессуары, инструменты, коробка с пультом и наушниками. Если же требовалась перевозка, то вездеход ездил исключительно на эвакуаторе — это позволяет говорить о полноценной «капсуле времени».

Под капотом — 6,2-литровый двигатель мощностью 393 л. с., работающий в связке с автоматической трансмиссией, привод — полный.

Стоимость Hummer H2 составляет 10,5 млн рублей. Кстати, всего в 2008 и 2009 годах на российском рынке было продано 320 новых внедорожников калининградской сборки, и на сегодняшний день большая их часть находится не в самом лучшем состоянии.