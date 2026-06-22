Во Владимире водители часами стоят в очередях на заправках

Владимирцы часами стоят в очередях на заправках.

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- Уже стоим целый час. - Сегодня объездил несколько заправок, везде такая история.

Об этом говорят жители Владимира, стоящие сегодня в очередях на заправках. Ждать людям приходится порой по несколько часов.

Первые сигналы о перебоях с топливом появились ещё в четверг, 18 июня: тогда были зафиксированы закрытые заправки на улицах Лакина и Верхней Дуброве.

Вместе с тем, в регионе отмечен рост цен на топливо. За первые две недели месяца цена за литр горючего увеличилась на 1,72 % — с 68,11 до 69,28 рубля. На этом фоне некоторые продавцы начали спекулировать, предлагая топливо по ценам, многократно превышающим среднерыночные.

В Правительстве региона 16 июня заявили, что стратегические запасы нефтепродуктов находятся на уровне сезонных нормативов и полностью покрывают текущие потребности населения и предприятий.

Причина локальных перебоев, по информации топливных компаний, кроется во временных логистических сложностях. Чтобы стабилизировать ситуацию, операторы наращивают частоту поставок, оптимизируют распределение топлива между АЗС и задействуют дополнительные транспортные мощности.