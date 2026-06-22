С баром и санузлом: передвижную сапожную мастерскую продают за 900 тысяч рублей

В продаже появилась передвижная сапожная мастерская со встроенным баром. В основе машины лежит автобус Mercedes-Benz О309D 1982 года выпуска. Автомобиль, как отмечает продавец, прошёл полный капитальный ремонт всех узлов: двигателя, коробки передач, заднего моста и кузова. Цена составляет 885 тыс. рублей. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor.

© Motor.ru

Автобус переделан под сапожную мастерскую, вместо которой можно организовать просторную спальню. Каркас конструкций помещений изготовлен из берёзового бруса, фанеры и металла.

Указано, что автомобиль оборудован небольшой барной стойкой, санузлом, четырьмя отопителями, генератором и инвертором. Для управления машиной нужны права категории D.