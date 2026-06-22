С баром и санузлом: передвижную сапожную мастерскую продают за 900 тысяч рублей
В продаже появилась передвижная сапожная мастерская со встроенным баром. В основе машины лежит автобус Mercedes-Benz О309D 1982 года выпуска. Автомобиль, как отмечает продавец, прошёл полный капитальный ремонт всех узлов: двигателя, коробки передач, заднего моста и кузова. Цена составляет 885 тыс. рублей. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor.
Автобус переделан под сапожную мастерскую, вместо которой можно организовать просторную спальню. Каркас конструкций помещений изготовлен из берёзового бруса, фанеры и металла.
Указано, что автомобиль оборудован небольшой барной стойкой, санузлом, четырьмя отопителями, генератором и инвертором. Для управления машиной нужны права категории D.
«Нет никакой электроники. Простота и надёжность прошлого века. Именно поэтому и приобретался автомобиль. Даже если ударит молния, мотор будет работать», — пишет продавец.