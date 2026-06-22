Финляндия может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за электромобилей

Финляндия может столкнуться с дефицитом электроэнергии в 2030 году из-за электромобилей
Быстрый рост числа электрических и гибридных транспортных средств может поставить под угрозу устойчивость энергетической системы Финляндии. Об этом свидетельствуют результаты исследовании Университета Аалто, сообщает 22 июня финская национальная телерадиовещательная компания Yle.
Авторы доклада прогнозируют общий рост спроса на электроэнергию в Финляндии на 20-45 процентов к концу этого десятилетия. При этом, как подчеркивается в исследовании, генерирующих мощностей может не хватить на покрытие потребностей в зарядке растущего числа электромобилей.
Сейчас в Суоми зарегистрировано порядка 300 тысяч транспортных средств с аккумуляторными батареями. Согласно прогнозам, их число в ближайшие четыре года может увеличиться в два или три раза, что повлияет на уровень потребления электроэнергии в республике.
Потенциально усугубляет ситуацию существенная зависимость Финляндии от ветровой энергии, на долю которой приходится четверть от общего объема вырабатываемого электричества. Национальная энергосистема станет более уязвимой к пикам потребления, например в период резкого похолодания, а также к изменениям погоды, опасаются авторы исследования.
С учетом данных факторов владельцам электромобилей в Суоми, возможно, придется заранее планировать время зарядки своего транспорта. Так, для снижения нагрузки на систему электроснабжения финны будут вынуждены заряжать аккумуляторы своих машин, например, в ветреную погоду, ночью или же в выходные дни.