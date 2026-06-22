Финляндия может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за электромобилей

Быстрый рост числа электрических и гибридных транспортных средств может поставить под угрозу устойчивость энергетической системы Финляндии. Об этом свидетельствуют результаты исследовании Университета Аалто, сообщает 22 июня финская национальная телерадиовещательная компания Yle.

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Авторы доклада прогнозируют общий рост спроса на электроэнергию в Финляндии на 20-45 процентов к концу этого десятилетия. При этом, как подчеркивается в исследовании, генерирующих мощностей может не хватить на покрытие потребностей в зарядке растущего числа электромобилей.

Сейчас в Суоми зарегистрировано порядка 300 тысяч транспортных средств с аккумуляторными батареями. Согласно прогнозам, их число в ближайшие четыре года может увеличиться в два или три раза, что повлияет на уровень потребления электроэнергии в республике.

Потенциально усугубляет ситуацию существенная зависимость Финляндии от ветровой энергии, на долю которой приходится четверть от общего объема вырабатываемого электричества. Национальная энергосистема станет более уязвимой к пикам потребления, например в период резкого похолодания, а также к изменениям погоды, опасаются авторы исследования.

С учетом данных факторов владельцам электромобилей в Суоми, возможно, придется заранее планировать время зарядки своего транспорта. Так, для снижения нагрузки на систему электроснабжения финны будут вынуждены заряжать аккумуляторы своих машин, например, в ветреную погоду, ночью или же в выходные дни.