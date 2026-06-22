Ferrari ополчился на блогера из-за рисунка мотоцикла

Графический дизайнер и блогер Кар Ли сообщил в своих соцсетях о претензиях из юридического отдела компании Ferrari, которые он получил из-за рендерного изображения двухколёсного Barrakuda, созданного им ещё в 2024 году.

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Художник отметил, что занимается графическим дизайном около 20 лет и при создании изображения пытался представить, как мог бы выглядеть супербайк итальянского бренда, если бы производитель решил выпустить такую модель. При этом в его коллекции есть аналогичные рендеры, посвящённые другим маркам.

Ли отметил, что при создании мотоцикла ему очень хотелось, чтобы изображение попало на глаза представителей Ferrari. Однако теперь, когда картинка завирусилась в Сети и это произошло, он получил досудебную претензию с требованием удалить рендер.

В документе указано, что блогер «неправомерно использует символику бренда», а сам супербайк выглядит «слишком правдоподобно и вводит публику в заблуждение».

Автор вирусного изображения отметил, что выполнил требование Ferrari и удалил со своих страниц упоминания о Barrakuda. По его словам, претензия стала фактически признанием высокого качества его работы, но больше он не намерен фантазировать над тем, как могли бы выглядеть итальянские мотоциклы.