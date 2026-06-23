Kia Rio обошел Hyundai Solaris и стал самым популярным авто с пробегом в РФ

Kia Rio стал самым популярным автомобилем с пробегом в России по итогам мая - в конце весны было реализовано 9935 таких машин, сообщает "Автостат".

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Немного отстала от него другая модель из Кореи - Hyundai Solaris, с показателем в 9879 проданных единиц. Далее в рейтинге следуют отечественные Lada 2107 (9593 шт.), а также японская Toyota Corolla (9284 шт.) и американский Ford Focus (8955 шт.).

Завершают первую десятку лидеров российского вторичного авторынка модели Lada: 2114 ("Самара"), 4x4 ("Нива") и 2170 ("Приора"), а также Toyota Camry и Lada 2190 ("Гранта").

Если сравнивать данные с апрелем, то все упомянутые модели продемонстрировали снижение объемов продаж. Наиболее существенное падение зафиксировано у Lada 4x4 (минус 14,2%). Если же сравнивать результаты с маем 2025 года, то шесть из перечисленных моделей показывают рост, а четыре - снижение. Наилучшую положительную динамику демонстрирует Toyota Corolla, чьи продажи увеличились на 19,4%, в то время как Lada 2107 показала наихудший результат - минус 20,4%.

Ранее "РГ" сообщала, что продажи подержанных автомобилей в России выросли на 4,2% в мае.